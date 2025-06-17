Bursa'da Yıldırım Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Yıldırım Engelli İstihdam Buluşması’nda 81 firma, 2 bin 346 iş görüşmesi gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi öncülüğünde Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Engelliler Federasyonu iş birliğinde Engelli İstihdam Buluşması gerçekleştirildi.

Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu’nda düzenlenen ve 81 firmanın yer aldığı etkinliğe Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, İş Kur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yıldırım Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, Bursa Engelliler Federasyonu Başkanı Ünal Şıpkan, bürokratlar, firma temsilcileri ve çok sayıda engelli katıldı.

ONLAR İÇİN VARIZ

Yıldırım’da engelsiz bir yaşam inşa ettiklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan, “Yıldırım Belediyesi olarak özel gereksinimli insanlarımızın özellikle eğitim ve istihdama katılmaları için çok önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yerel yönetimler arasında ilk defa hayata geçirdiğimiz destekli istihdam modeli projemiz kapsamında 273 özel bireyimize eğitim verdik, 78’ini istihdama kazandırdık. 2019’dan bu yana bin 734 engelli kardeşimizin işe yerleşmesine katkı sunduk. Engelsiz yaşam okulumuzda bin 50 kursiyerimiz; müzikten tiyatroya, el sanatlarından mutfağa uzanan eğitimlerle hem kendini ifade ediyor hem de hayata daha güçlü bir şekilde tutunuyor. Bunlar, kamu, özel sektör ve sivil toplumun güç birliğiyle yapılabilecekler açısından da örnek teşkil ediyor” dedi.

2 BİN 346 İŞ GÖRÜŞMESİ

Engelli bireylerin istihdama katılımının sadece ekonomik bir mesele olmadığına vurgu yapan Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ise “Bu durum her şeyden önce bir temel insan hakları ile ilgilidir. Bu kardeşlerimiz iş sahibi olduklarında sadece para kazanmıyorlar. Aynı zamanda ailelerini, çevrelerini ve toplumumuzu güçlendiriyorlar. Bu kardeşlerimize bu fırsatın sağlanması için yoğun çaba sarf eden Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kamu Kurumları ve yerel yönetimlerle geliştirdikleri ortak projelerle engellilerin hayatlarının kolaylaştırmak için çaba sarf ettiklerini aktaran Bursa Engelliler Federasyonu Başkanı Ünal Şıpkan da, “Engelli kardeşlerimizin istihdama katılması adına Yıldırım Belediyesi, bu insanlarımıza gerek eğitim gerek ise iş bulma konusunda çok ciddi katkılar sağladı. Yüzlerce kardeşimiz bu çalışmalar sayesinde iş sahibi oldu. Yıldırım Belediyesi ve Oktay Yılmaz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından engelli bireylerin ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 81 firma 2 bin 346 iş görüşmesi gerçekleştirdi.