Bursa'da Yıldırım Belediyesi, dere yatağını güvenli hale getireceği ve yeni bir kent parkı kazandıracağı Deliçay’daki ıslah çalışmalarının yüzde 80’ini tamamladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Demetevler ve Şirinevler Mahallesi Deliçay Deresi’nde ıslah çalışması gerçekleştiriyor. Bin 100 metre uzunluğunda gerçekleştirilen Deliçay Deresi ıslah projesi ve çevre düzenlemesi ile hem dere yatağı daha güvenli hale gelecek hem de 17 bin metrekarelik alana sahip kazandırılacak kent parkı vatandaşların yeni buluşma noktası haline gelecek.

Islah çalışmalarının ardından bölgeye kazandırılacak Deliçay Kent Parkı içerisinde; 2 bin 700 metrekare bisiklet ve yürüyüş yolu, 4 adet çocuk oyun alanı, dinlenme ile spor alanları bulunacak. Gerçekleştirilecek ıslah çalışması kapsamında 28 bin metrekare taş pere ve 4 bin metreküp taş duvar yapılıp yağmur ve sel sularının yerleşim yerlerine zarar vermesi önlenmiş olacak. Bu sayede, dere yatağı kıyısında oluşacak su taşkınları engellenecek.

Yıldırım’ın simgelerinden olan Deliçay’da ıslah çalışmalarının yüzde 80’ini tamamladıklarını kaydeden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Demetevler ve Şirinevler Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz dere ıslahı ve çevre düzenlemesi ile bölgenin kangren haline gelmiş bir sorununu daha kökten çözeceğiz. Aynı zamanda dere kenarını bir yaşam alanına dönüştüreceğiz. Islah çalışması ve çevre düzenlemesinin ardından mevcut bulunan yaya köprüsü yerine 2 adet yüksek konforlu yaya köprüsü yapacağız” dedi.