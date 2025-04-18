Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ile birlikte yakında açılışı planlanan tesislerin bir kısmına teknik gezi düzenledi. 2025 yılını Melikgazi yılı ilan eden Başkan Palancıoğlu, açılışlarla, temel atmalarla dolu bir yıl geçireceklerini belirtti.

"Tesislerimiz açıldığında Kayseri’mize ve Melikgazi’mize çok büyük katkıları olacak"

Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik birbirinden farklı projeleri Melikgazi ile buluşturan Başkan Palancıoğlu, açılış planlamasını yaptıkları Cami, Kur’an Kursu ve Aile Danışma Merkezleri hakkında şunları söyledi:

"Kayseri İl Müftümüzle birlikte, ilçemizde hayata geçireceğimiz Camiler, Kur’an kursları ve Aile Danışma Merkezleri’nin bir kısmını ziyaret ederek kendilerine peyzaj çalışmalarını yerinde gösterip açılış planlamalarını yaptık. Göreve geldikleri günden beri sahada bizlere destek veren Kayseri İl Müftümüze ve Melikgazi İlçe Müftümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak olan Camiler, Kur’an Kursları ve Aile Danışma Merkezleri’ni belediyemizle ortaklaşa yapmak ve vatandaşımızın hizmetine sunmak için hep birlikte uğraşıyoruz. Hayırseverlerimizle yapmış olduğumuz Kuran Kursları, Camiler ve Aile Danışma Merkezi’nin bir kısmını gezdik. İnşallah tesislerimiz açıldığında Kayseri’mize ve Melikgazi’mize çok büyük katkıları olacak. Hayırseverlerimize, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Açılışa tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Aileye, çocuğa ve geleceğe vermiş olduğu değerden dolayı Başkan Palancıoğlu’na teşekkür eden Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise, " Değerli Başkanımızla birlikte camilerimiz, Kur’an Kurslarımız, Aile Danışma Merkezlerimizi gördük. Başkanımıza aileye, çocuğa ve geleceğe vermiş olduğu değerden dolayı teşekkür ediyorum. Bizim sloganımız şöyleydi: "Aileyi kurtarırsan toplumu kurtarırsın, kadını kurtarırsan aileyi kurtarırsın, çocuğu kurtarırsan gelecek istikbalini kurtarırsın. Biz de burada gördük ki çocuğa, aileye, kadına, geleceğe en güzel yatırımı Sayın Başkanımız yapmış. Teslim edildikten sonra bu tesislerin içini en güzel şekilde dolduracağız. Mahallemiz ve mahallelerimiz çok şanslı. Türkiye’nin bu alandaki en güzel mekanlarını bizlere hazırlamışlar. Hayır sahiplerine, emeği geçenlere ve Başkanımıza teşekkür ederim" dedi.