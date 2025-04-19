Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 28.'sini gerçekleştirdiği Türkiye’nin alanındaki uluslararası marka etkinliklerinden olan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, düzenlenen gösteri ve atölye çalışmalarıyla sona erdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği’nin (ASSİTEJ) sanatsal desteği ile düzenlenen festival, binlerce çocuk ve gence eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşattı. Prof. Dr. Tülin Sağlam, Doç. Dr. Tülay Yıldız Akgül, Ali Düşenkalkar, Oya Yılmaz Kermani, Tuba Sağlam, Anıl Çalım ve Yağmur Ilgım Öztekin’den oluşan sanat kurulu üyeleri tarafından seçilen oyun ve atölyeler, bir hafta boyunca ücretsiz olarak binlerce çocuk ve gençle buluştu.

Kaplan’dan kültür ve sanat dostlarına teşekkür BKSTV Başkanı Duygu Kaplan, binlerce çocuk ve gence dokunan festivalin gerçekleşmesine katkı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve diğer kurumlara teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in festivale özel ilgi gösterdiğini belirten Kaplan, festivalden daha fazla çocuk ve gencin yararlanması için kent merkezinin yanı sıra kırsal bölgelerde de etkinlikler düzenlediklerinin altını çizdi. Festivalde özel bakıma muhtaç çocuklara yönelik programların da yapıldığını belirten Kaplan, “Yerli ve yabancı 20 tiyatro topluluğu, Bursa’nın 16 sahnesinde gösteri ve atölye çalışmalarıyla çocuk ve gençlerin hayatlarına dokundu. Binlerce çocuğumuz arasında ilk kez tiyatro izleyen çocukların mutluluğuna şahit olduk. Hayatı anlamaya çalıştığı bir dönemde çocuklarımız kendi seslerinden duydukları, hikayelerini dinledikleri ve deneyimlerini gözlemledikleri oyunlarla sosyal gelişimlerini mantıksal, duygusal ve entelektüel şekilde geliştirdi. Festival, sanal dünyanın her geçen gün daha fazla esir aldığı, yalnızlaştırdığı ve yaşadığı ortamda yabancılaştırdığı çocuk ve gençlere ilham verdi. Geleceğimizi emanet edeceğimiz binlerce çocuk ve gence dokunmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

16 salondaki 59 oyunu, 25 bin çocuk ve genç izledi BKSTV Genel Sekreteri Emre Feza Soysal, kentin 16 salon ve açık hava mekanlarında gerçekleşen festivale İspanya, Norveç Polonya, Bulgaristan, Özbekistan, İran, Estonya ile Brezilya, Uruguay ve Arjantin ortak yapımı 8’i yabancı 12’si yerli 20 topluluğun katıldığını ifade etti. 59 oyunda yaklaşık 25 bin çocuk ve genci misafir ettiklerini söyleyen Soysal, festivale katkı sağlayan Neskar’a, BURFAŞ’a, Muradiye Osmanlı Mutfağı’ndan Irmak Aslan’a, Abidin Usta Osmanlı Sofrası’ndan Şakir Özen’e, Podyum Sanat Mahal’den Fatma Ergüler’e, Gülçin Güleç’e, Ekim Sanat’a ve Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Harmancık Belediyeleri’ne de teşekkür etti.