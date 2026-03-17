Bursa Ticaret Borsası'nın geleneksel hale getirdiği sahur programı, Bursa protokolünü, iş dünyasını ve sivil toplum temsilcilerini aynı sofrada buluşturdu.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) tarafından Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen sahur programı bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen programda aynı sofrada buluşan kent protokolü birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ile Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Bursa Vali Yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, adli yargı temsilcileri, rektörler, ilçe kaymakamları, siyasi parti il başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri, Bursaspor Kulübü Başkanı ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa TB Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri ile Bursa iş dünyası temsilcileri, Oda ve Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ile basın mensupları katıldı.

Başkan Matlı'dan dayanışma ve kardeşlik mesajı

Programda konuşan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve gönül birliği açısından özel bir zaman olduğuna dikkat çekti. Bursa Ticaret Borsası olarak böylesine anlamlı bir ayda şehrin farklı kesimlerini aynı sofrada buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

'Bu gece bir arada olmak, Ramazan'ın getirdiği kardeşlik ve birlik duygusunu hep birlikte hissetmemize vesile oluyor. Aynı sofrada paylaşmak, şehir olarak sahip olduğumuz dayanışma kültürünü de güçlendiriyor. Davetimize katılarak bizleri onurlandırdığınız için her birinize içtenlikle teşekkür ediyorum. Tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız duaların kabul olmasını diliyorum. Yaklaşmakta olan mübarek Kadir Gecesi'nin ve ardından idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslâm alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ederim.'

Sahur programı, Bursa iş dünyası ile kent protokolünün Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirdiği samimi sohbetlerin ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.