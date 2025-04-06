Bursa Teknik Üniversitesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için butik açıldı.

Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ), ücretsiz hizmet veren butikte, kullanılmamış yeni kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Haftanın belli gün ve saatlerinde açık olacak olan butiği ziyaret eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ile Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, gençlerle bir araya geldi. Rektör Naci Çağlar, "Üniversitemizde giyim mağazası konseptinde ihtiyaç sahipleri için butik oluşturduk. Buradan ihtiyacı olan üniversite öğrencilerimiz, ihtiyaç duyduğu ürünlere ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Maddi zorluklar yaşayan öğrencilerimize destek olmayı hedefliyoruz" dedi