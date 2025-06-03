Turhan Tayan Anadolu Lisesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonunda düzenlediği bir etkinlikle öğrencilerinin sanata olan ilgisini gözler önüne serdi. Okulun Görsel Sanatlar öğretmenleri Burcu Eren ve Neşe Aydın rehberliğinde hazırlanan "Renkler, Şehirler, Yüzler" temalı yıl sonu resim sergisi, törenle açıldı.

Serginin açılışını Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal , Şube Müdürleri Nadir Kızılay ,Mehmet Ali Dursun ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Aydın Narin gerçekleştirdi. Okul Müdürü Bayram Yılmaz, öğrencilerin sanatsal becerilerine dikkat çekerek, "Bu sergi öğrencilerimizin hayal gücünü ve estetik bakış açılarını yansıtıyor. Sanat eğitiminin önemine olan inancımızla bu tür etkinlikleri her yıl desteklemeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Sergide, öğrencilerin farklı tekniklerle hazırladığı resimler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. 3 gün boyunca açık olacak sergi, Korupark AVM 3. katta sanatseverler, öğrenci, veli ve davetliler tarafından gezilebilecek.

Turhan Tayan Anadolu Lisesi, öğrencilerine sanatla iç içe bir eğitim ortamı sunma hedefiyle her yıl sonunda düzenlediği sergiyle geleneksel bir etkinliği daha başarıyla gerçekleştirmiş oldu.