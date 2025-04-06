Akciğer kanseri halen tüm dünyada en yaygın ikinci kanser olup en ölümcül tür olarak öne çıkarken, hastalığın en büyük risk faktörlerinden birinin tütün kullanımı olduğu da yaygın olarak bilinen bir gerçek. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Çalışkan, 1-7 Nisan Kanser Haftası'nda akciğer kanseri hakkında önemli hatırlatmalar yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Bir yıl boyunca günde ortalama bir paket yani 20 sigara içmenin, tıpta bir paket yıl olarak ifade edildiğini paylaşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Çalışkan, son 15 yıl içinde sigarayı bırakmış olsalar bile 50-80 yaş aralığında ve 20 paket yıl kullanımı olan kişilerin, düşük doz akciğer tomografisi ile her yıl tarama yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Yıllık taramaların ancak kişi 15 yıl boyunca sigara içmediğinde, hastanın yaşam beklentisini sınırlayan veya akciğer ameliyatı olmasını engelleyen bir sağlık sorunu varsa ya da kişi 81 yaşına geldiyse durdurulabilece ifade eden Doç. Dr., Çalışkan, kan testinin kanser taraması veya tanısı için yeterli olmadığını belirtti.

Kan tahlili aracılığıyla da tümör belirteçlerden yararlanılabildiğini ancak bu değerlerin normal olmasının kanseri ekarte etmeyeceğini, yüksek saptanmasının da kanser varlığını kanıtlamayacağını vurgulayan Çalışkan, “Bu nedenle tümör belirteçlerinin akciğer kanseri taramasında rutin olarak kullanılmaları genellikle tavsiye edilmez. Akciğer kanseri ile ilgili güncel verileri içeren uluslararası kılavuzlarda akciğer kanseri taraması için bu yöntem yerine yılda bir kez düşük doz akciğer tomografisi öneriliyor” ifadesini kullandı.

Pek çok biyopsi yöntemi bulunduğuna da değinen Doç. Dr. Tayfun Çalışkan, “Hasta için en az komplikasyon riski bulunan, tanı oranı yüksek ve hızlı olan hatta mümkünse tek işlem ile hem tanı hem de evrelemeye sahip biyopsi yönteminin seçilmesi özellikle hızlı ilerleyen bu kanser türünde önemli. Hangi biyopsi yönteminin seçileceği, göğüs hastalıkları uzmanlığının yetki ve sorumluluğundadır. Hastaya PET-BT ve/veya beyin MR’ı çekildikten sonra biyopsi kararı verilmelidir. Akciğer kanseri hızlı seyirli ve genellikle kötü ilerleyen bir tür olduğundan, tanı işlemlerinin gecikmeden tamamlanması hedeflenmeli” diye konuştu.