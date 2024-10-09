Bursa’da sabahın ilk saatlerinde sis etkili oldu. Şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturan sis, dron ile görüntülendi.

Bursa’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Başta Ulu Cami olmak üzere birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapan Tophane, surlar, saat kulesi, Altıparmak, Çakırhamam ve Şehreküstü bölgesinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Alçak noktalara çöken sis bulutları havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde sis bulutları arasından süzülen güneş ışıklarının ortaya çıkardığı eşsiz manzara görülüyor.