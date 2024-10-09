Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO miras listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri ve tarihi Surların kesişiminde yer alan Fiskaya’da yürüttüğü peyzaj çalışmalarını tamamladı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kent turizmi açısından oldukça önemli bir konuma sahip olan ve Fiskaya olarak bilinen Yenişehir ilçesi Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesinde gerçekleştirdiği peyzaj düzenleme çalışmalarını tamamlayarak hizmete açtı. Peyzaj düzenleme çalışmalarını tamamlayan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, proje başlangıcı 2 bin 781 metrekare şeklinde düşünülen alanı genişleterek 4 bin 250 metrekare olarak revize etti. 4 bin 250 metrekarelik Fiskaya peyzaj düzenleme işine altyapı çalışmalarıyla start veren ekipler, sonrasında üst yapı işlemleri kapsamında alanı çeşitli dekoratif peyzaj malzemeleri, çalı ve ağaçlarla süsledi.

İlk etapta zeminin yeşillendirmeye uygun hale getirilmesi için altyapı çalışmaları kapsamında alana toprak takviyesi ve tesviyesi, sert zemin olarak tasarlanan bölümlere beton dökümü, dekoratif renkli dolomit taş ve yürüyüş yolları için karo serimi yapıldı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, yeşil alanların sağlıklı şekilde gelişmesini sağlamak için damlama sulama tesisatını oluşturdu.

Yeşil alan olarak değerlendirilen bölümlere ekipler, 18 adet oya, 24 adet manolya, 40 adet mavi servi, 50 adet şeker akça ağaç, çalı grubuna ait 250 adet gold taflan, 29 adet top mazı, 80 adet zakkum, 620 adet yayılıcı ardıç dikti.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, alanın daha estetik görünmesini sağlamak için yaz ve kış mevsimlerinde peyzaj alanına farklı renk ve türde mevsimlik çiçek de dikecek.