Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sanat sezonuna ‘Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü’ adlı oyunla ‘merhaba’ demeye hazırlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Bursa’nın kültür sanat hayatına değer katarken, Şehir Tiyatrosu da 2024-2025 sezonunda Nobel Edebiyat Ödülü sahibi İtalyan yazar Dario Fo’nun şaheserlerinden biri olan ’Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü’ adlı oyunla izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sezonun prömiyeri, 3 Ekim Perşembe günü saat 20.00’da Tayyare Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Nobel edebiyat ödüllü Dario Fo tarafından yazılan oyun, 1969’da Milano’da geçer. Duomo Meydanı yakınlarında bir bomba patlar ve 16 kişi yaşamını yitirir. Polis ve iktidar yanlısı bir kısım medya olayı ‘solcu anarşistlerin’ eylemi olarak göstermek ister. Polis patlamadan anarşistleri sorumlu tutar ve Giuseppe Pinelli’yi gözaltına alır. Sorgudaki 3. günün sonunda Pinelli, sabah polis merkezi binasının önündeki kaldırımlar üzerinde ölü bulunur. Polis, sorgu sırasında anarşistin binanın beşinci katından ‘kaza sonucu’ düştüğünü söyler. Bu sırada aynı binaya ‘akıllı bir deli’ sorgulanmak üzere getirilmiştir. Emniyetteki olaylar böylece başlar.

Volkan Yıldız, Mehmet Eren Topçak, Aykan Yılmaz, Serdar Soyer, Kutlay Akbal, Mustafa Şahin ve İpek Zeylan’ın rol aldığı oyunu Murat Karasu yönetiyor. Oyunda, yönetmen yardımcılığını Didem Hun Liman, dekor tasarımını Ethem Özbora, kostüm tasarımını Nalan Alaylı, ışık tasarımını Ayşe Sedef Ayter, hareket düzenini Cihan Yöntem-Utku Demirkaya üstleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Feyha Çelenk’in kurduğu ve uzun yıllar Ertan Akman’ın genel sanat yönetmenliğini yürüttüğü Bursa Şehir Tiyatrosu’nun kendilerine verdiği sorumluluğun farkında olduklarını söyledi. Tiyatroda çalışan herkesin daha iyiye, daha güzele ve daha çok insana ulaşma çabasına sonuna kadar destek olacaklarını belirten Başkan Bozbey, “Bu topraklarda 2500 yıldır tiyatro yapıldığının bilinciyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmenliği’ne bir başka usta oyuncu ve yönetmen olan Ali Düşenkalkar’ı davet ettik. Davetimizi kabul eden Ali Düşenkalkar’a teşekkür ediyor ve birlikte çalışmanın onu da heyecanlandırdığını biliyoruz. Murat Karasu, Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun temeli atılırken yapılan ilk oyunda oyuncu olarak vardı. Kadrolaşma sürecinde de ilk oyun olan “Ödenmeyecek, Ödemiyoruz”u o yönetti. Uğurlu geldi bize her zaman. Şimdi yönettiği ‘Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü’ oyununu da eminim ki çok seveceksiniz. Gülümseyin, Bursa Şehir Tiyatrosu’ndasınız” dedi.