Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sanatçıların özgün üretimlerini desteklemek ve sanatçılarla halkı buluşturmak amacıyla 4-12 Şubat tarihleri arasında ‘Bursa Sanat Çalıştayı’ düzenleniyor. Yenilenen yüzüyle hizmete açılan Mehmet Âkif Ersoy Kültürevi’nde gerçekleşecek çalıştay, bu yıl resim sanatının yaşamın her alanına nüfuz etmesini amaçlıyor.

Kültür ve sanatı kentin dört bir köşesine yaymak ve yaşatmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile 4-12 Şubat tarihleri arasında ‘Bursa Sanat Çalıştayı’nı düzenliyor. Yenilenen yüzüyle sanata ve sanatçılara açılan Mehmet Âkif Ersoy Kültürevi’nde yapılan çalıştaya, farklı kentlerden gelen sanatçıların yanı sıra başta Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri olmak üzere kentte sanat eğitimi alan gençler de katkıda bulunacak. Söyleşi, portfolyo değerlendirmesi ve atölyelerin yapılacağı çalıştayın sonunda ortaya çıkan üretimler ise 13 Şubat’ta açılacak sergiyle sanatseverlerle buluşacak.

Müzeyyen Senar’ın doğduğu ev müze olacak

Bursa Sanat Çalıştayı’nın açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın sanat yolculuğunda bir kapı aralayarak kentin kültürel kimliğine yeni bir boyut kazandırdıklarını söyledi. İlk kez düzenlenen Bursa Sanat Çalıştayı’nın ve Mehmet Âkif Ersoy Kültürevi’nin yenilenerek sanata ve sanatçılara açılmasının kentte sanat üretimini teşvik edeceğini ve yeni nesillere ilham vereceğini belirten Başkan Bozbey, Bursa’nın zengin bir kültürel altyapıya da sahip olduğunu ifade etti. 8 bin 500 yıllık bir tarihe tanıklık ettiklerini hatırlatan Başkan Bozbey, "Bursa, tarihiyle, kültürüyle ve sanatıyla öne çıkan kentlerin başında geliyor. Bursa’yı bu alanlarda daha fazla öne çıkarabilmek için çalışıyoruz. Bursa’yı tanımak için gelen turistlere hikayelerimizi anlatmak için projeler yürütüyoruz. Birçok değerimiz var. Zeki Müren, Müzeyyen Senar ayrı bir değerimiz. Müzeyyen Senar’ın doğduğu evin satın alınması için girişimlerimiz var. Orasını Müzeyyen Senar’ın hikayelerini anlatan bir yapıya dönüştüreceğiz. Bundan böyle yapacağımız sanat çalışmalarıyla sanatçılarımızı önce Bursalılarla tanıştıracağız" dedi.

"Genç sanatçıları destekliyoruz"

Bursa’nın köklü mirasını geleceğe taşımak ve kenti sanatla zenginleştirmek istediklerini anlatan Başkan Bozbey, Bursa Sanat Çalıştayı ile sanatçıların özgün üretimlerini destekleyeceklerini, sanatçılarla halkı buluşturacaklarını ve bu yıl resim sanatının yaşamın her alanına nüfuz etmesini sağlayacaklarını dile getirdi. Resim sanatçılarının, Bursa’nın dokusunu, toplumsal değişimini sanatsal bir perspektifle yorumlayacağını söyleyen Başkan Bozbey, "Çalıştay sonunda ortaya çıkacak eserleri, 13 Şubat’ta düzenleyeceğimiz sergide sanatseverlerle buluşturacağız. Süreç boyunca farklı resim tekniğinde üretilecek eserleri ise Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımızın bünyesinde kurmayı planladığımız ‘Çağdaş Sanatlar Merkezi’ koleksiyonuna kazandıracağız. Genç sanatçıları destekliyor ve onların kendilerini ifade etmeleri için alan oluşturmayı önemsiyoruz. Başta Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi olmak üzere kentimizde sanat eğitimi alan öğrencilerin çalıştayımızda yer almalarını son derece değerli buluyoruz" dedi.

"Birçok sanat dalında eğitimler verilecek"

Mehmet Âkif Ersoy Kültürevi’ni de yenileyerek daha işlevsel hale getirdiklerini belirten Başkan Bozbey, İstiklal Şairi Mehmet Âkif Ersoy’un adını taşıyan kültürevinin geçmişe bir saygı duruşu olduğunu ifade etti. Mehmet Âkif’e ait kitapları ve onun hakkında yazılan yaklaşık 500 eseri ‘Mehmet Âkif Ersoy Kitaplığı’ adıyla kente kazandırdıklarını dile getiren Başkan Bozbey, "Böyle bir kültürel hizmeti kentimize sunmanın ve Mehmet Âkif Ersoy’un mirasını gelecek nesillere taşıyabilmenin sevinci ve gururu içerisindeyiz. Bu mekan, sanatçıların üretim yapabileceği görsel sanat atölyeleriyle, drama derslerine kadar kapsamlı bir kültür-sanat merkezi olacak. Burada ayrıca kültürevi ile birlikte kurulan ‘Kültür Fabrikası’ altında bale, modern dans, piyano, bağlama, ritim ve vurmalı çalgılar gibi birçok sanat dalında eğitimler verilecek. Kültürevimiz artık sanatla iç içe olmak, katılmak, üretmek için var. Sokaklarımızın sesi, doğamızın ruhu, insanlarımızın hikayeleri sanata dönüşecek. Kentimizi sanatla besleyerek, sanatla nefes almasını sağlamak adına projeler üretmeye devam edeceğiz. Çalıştayımızın sanat üretimini güçlendirmesini ve sanatçılarımıza ilham vermesini diliyorum. Kültürevi’nin ise sanatın, düşüncenin, yuvası olmasını temenni ediyorum" dedi.

Sanatçı İrfan Önürmen, çalıştayın gençlerle birlikte dinamik ortamda güncel meseleler üzerine sanatsal ifade imkanlarını deneyimlemek için fırsat sunduğunu belirtti. Kentin bir sanat merkezine dönüştürülmesinin heyecan verici olduğunu anlatan Önürmen, bu girişimlerin başarıya ulaşacağına inandığını ifade etti.

Çalıştay danışmanlarından Doç. Dr. Meryem Uzunoğlu, Mehmet Âkif Ersoy Kültürevi’ni kente kazandıran Başkan Mustafa Bozbey’e ve ekibine teşekkür ederek çalıştayın kentte dinamik bir sanat ortamı oluşmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Hocaalizade Muhtarı Mustafa Kemal Aktaş, çalıştaya mahallelerinde ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.