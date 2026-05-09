Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocukların polis teşkilatına olan güven duygusunu güçlendirmek adına anaokulu öğrencilerine ziyaret gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ziyarette, öğrencilere kişisel güvenliklerini koruma yöntemleri ile temel güvenlik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Program çerçevesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Motosikletli Polis Timleri (Şahinler), kendi görev alanları ve yürüttükleri çalışmalar hakkında öğrencilere tanıtım faaliyetlerinde bulundu. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, polislik mesleğine ilişkin farkındalık oluşturulurken, güvenlik güçleri ile çocuklar arasında samimi ve güçlü bir bağ kurulması hedeflendi. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.