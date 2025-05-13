Osmangazi Belediyesi’nin Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikte engelli bireyler doyasıya eğlenirken en özel annelerin Anneler Günüde kutlandı.BURSA (İGFA) -Her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Dünya Engelliler Haftası, Osmangazi’de neşeyle kutlandı.

Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi’nde (OBAM) eğitim gören özel gereksinimli bireyler ve anneleri için kahvaltılı etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli bireylerin annelerinin Anneler Günü kutlandı. Kahvaltının ardından özel gereksinimli bireyler anneleri için yazdıkları mektupları okuyarak vefakar annelerine içlerinden geçen duyguları aktardı. OBAM üyeleri, eğitmenler eşliğinde zumba dansı yaparak keyifli bir gün geçirdi.

Özel çocukların özel anneleriyle birlikte kahvaltıda bir araya geldiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, “Her yıl ülkemizde 10-16 Mayıs tarihleri arasında Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri düzenleniyor. Osmangazi Belediyesi olarak 95 engelli birey ve anneleriyle birlikte bir araya geldik. Düzenlediğimizetkinlikte özel annelerin Anneler Günü’nü de kutladık. Osmangazi Belediyesi olarak sosyal farkındalık projelerimiz devam edecek. Bu organizasyondaemeği geçen belediyemiz Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılan engelli bireylerin anneleri ise, “Bu hafta, Dünya Engeliler Haftası. Osmangazi Belediyesi bizleri güzel bir etkinlikte bir araya getirdi. Çocuklarımız keyifli bir gün geçirirkenbizlerin deAnneler Günü kutlandı. Bizde çocuklarımızda çok mutlu olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, etkinliğe katılan annelere Anneler Günü’ne özel hediye vererek günlerini kutladı.