Bursa Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının 7’nci günü vesilesiyle ücretsiz yemek ikramında bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, geçirdiği elim kaza sonucu tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına Osmangazi Meydanı Kent Lokantası’nda ücretsiz yemek ikramında bulundu. İkramın yapıldığı alana Ferdi Zeyrek’in fotoğrafının yer aldığı ‘Unutmayacağız’ yazılı dövizler konuldu. Zeyrek’in vefatının 7’nci günü dolayısıyla düzenlenen yemek hayrına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra CHP Parti Üyesi Canan Taşer, Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Bakır Taşer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kazanların başına geçerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayrına dağıtılan yemekleri vatandaşlara ikram eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, duyduğu derin üzüntüyü bir kez daha dile getirdi. Ferdi Zeyrek için dualar eden Başkan Aydın, “Geçtiğimiz hafta ebediyete uğurladığımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in vefatının 7’nci gününde, Osmangazi Meydanı Kent Lokantası’nda hayrını gerçekleştirdik. Merhum Ferdi Zeyrek Başkanımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Rabbim edilen duaları kabul etsin” dedi.