Kuruluşunun 50. yılını kutlayan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), düzenlediği piknikte akademik ve idari personelinin keyifli bir gün geçirmesini sağladı.

Keles ilçesine bağlı Kocayayla’daki mesire alanında gerçekleştirilen 50. kuruluş yıldönümü pikniğine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Zekeriyya Arı’nın yanı sıra çok sayıda akademik ve idari personel ile aileleri katılım sağladı.

Etkinlik öncesinde kısa bir konuşma gerçekleştiren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, güzel ve keyifli bir programda bir araya gelmelerine vesile olan herkese teşekkür etti. 50. kuruluş yılında üniversiteye ismini veren Uludağ’da böyle bir etkinlik yapmanın kendileri için ayrı bir keyif olduğunu belirten Rektör Yılmaz, "50. kuruluş yıldönümümüz münasebetiyle çok sayıda kültürel, bilimsel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapıyoruz. Aynı zamanda bir araştırma üniversitesi olarak kendi eğitim kalitemizi ve araştırma kapasitemizi artırmak için büyük bir gayret içerisinde çalışıyoruz. Bunda akademik ve idari personelimizin aidiyetinin artmasının da çok büyük bir katkısı var. Önceki hafta YÖKAK akreditasyonu için büyük bir emek sarf ettik. Bir yandan da çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Özel bir yıl içerisindeyiz. Her anlamda yoğunluğumuz sürüyor. Bizlere katkı veren, yanımızda olan ve üniversitemizin çok daha iyi yerlere gelmesi adına desteklerini esirgemeyen herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Üniversitemizin 50. Kuruluş yıldönümü anısına düzenlediğimiz pikniğimize katılan herkese teşekkür ediyor, keyifli bir gün geçirmenizi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda 50. kuruluş yıldönümü faaliyetlerinin koordinatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Cafer Çiftçi ise güzel bir havada ve güzel bir mekanda 50. yıl pikniğini yapmaktan dolayı büyük bir memnuniyet içerisinde olduklarını aktardı. Kuruluş yıldönümü programlarını yıl içerisinde yapmaya devam edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Cafer Çiftçi, "Üniversitemizdeki aidiyeti ve mutluluğu artırmak ve kaynaşmayı sağlamak adına böyle bir organizasyonu yapmanın çok iyi olacağını düşündük. Hocalarımız ve idari personelimiz de ilk defa böylesi bir etkinliğe şahit olduklarını aktardı. Bu da memnuniyetimizi artırıyor. Organizasyonumuza destek veren çok sayıda akademik ve idari personel bulunuyor. Her birine gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Yoğun bir katılımın olduğu piknik organizasyonu, BUÜ Halkoyunları Topluluğu gösterisi ve Karizma Show’un gösterisiyle başladı. Birbirinden keyifli gösterilere imza atan ekipler, program sonunda Türkiye ve Filistin bayrağı açtı. Öğle yemeği ve çocuklara dondurma ikramının da yapıldığı program, geleneksel oyunlar ve eğlenceli aktivitelerin ardından sona erdi.