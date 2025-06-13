Bursa'nın Osmangazi Belediyesi tarafından Türkçe’nin doğru ve yerinde kullanımını yaygınlaştırmak, güzel ve etkileyici iletişime katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen diksiyon atölyesinde yeni dönem başladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl başlattığı ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören diksiyon atölyesi, yeni dönemde de kapılarını Osmangazililere açtı.

Türk Dili’ni düzgün, anlaşılır ve etkileyici bir biçimde konuşmak istemenin yanı sıra sunuculuk, spikerlik, seslendirme gibi meslek dallarında ilerlemek isteyen vatandaşlar, atölyeye yoğun ilgi gösterdi.

Ördekli Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlenen diksiyon atölyesinde eğitimler, her hafta Çarşamba günü iki grup halinde 14.00-16.00 ve 19.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. İletişim Danışmanı Demet Çoraklı’nın eğitim vereceği diksiyon atölyesi, toplam 6 hafta sürecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere dönem sonunda sertifika verilecek.

İletişim Danışmanı Demet Çoraklı, diksiyonun, güzel ve etkili iletişim kurmanın yanı sıra birçok meslek gurubu için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Diksiyon için iletişim kurarken ve mesleğimizi icra ederken kullandığımız bir bilgi birikimi diyebiliriz diyen Çoraklı, diksiyon eğitimlerinin toplumsal fayda adına da çok önemli olduğunu ifade etti.