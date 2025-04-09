Bursa Osmangazi Belediyesi 2 Nisan “Dünya Otizm Farkındalık Günü” kapsamında otizme dikkat çekmek için farklı bir etkinlik düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Otizme dikkat çekmek için farklı bir etkinliği imza attı. Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi (OBAM)da eğitim alan Otizmli bireylerin yaptığı el emeği ürünler Zafer Plaza Meydan’ında açılan stantta sergilendi. Ayrıca alanda kurulan Otizme farkındalık ağacına Otizmli bireylerin hazırladığı puzzle parçaları vatandaşlar tarafından yapıştırılarak Otizme dikkat çekildi. Otizmli bireyler ve ailelerinin katıldığı etkinliğe Osmangazili vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolasıyla bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman,“Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi (OBAM)’da ki engelli gençlerimiz ve aileleriyle birlikte tüm halkımızı otizmi fark etmeye ve bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Otizm şuanda 36 çocuktan birinde görülüyor. 2050 yılında ise her iki çocuktan birinin otizmli olma ihtimali var bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Otizmi artık fark edip otizmli çocuklarımızın aramızda hayatına devam edebilmesi için her şeyi yapmamız gerekiyor.

Bugün biz otizmi fark et diyoruz. Zafer Plaza Meydanı’nda açtığımız standımıza herkesin katılmasını istiyoruz. Burada otizm farkındalık ağacı kurduk, bu ağaca otizmli gençlerimizin hazırladığı puzzle parçalarını vatandaşların yapıştırmasını istedik. Vatandaşlarda puzzle parçalarını otizm farkındalık ağacına yapıştırarak otizme dikkat çektiler. Açtığımız sergimizde ise otizmli çocuklarımızla yaptığı ürünleri sergiliyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz” dedi.