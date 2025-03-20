Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi çocuklar için kurduğu “Oyuncak Evi”ndeki oyuncaklar, Osmangazi Rotary Kulübü’nün yaptığı bağışlarla arttı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin ücretsiz oyuncak ulaştırdığı “Oyuncak Evi”, ihtiyaç sahibi Nilüferli çocukları sevindiriyor.

Osmangazi Rotary Kulübü de düzenlediği “Oynamıyorsan Oynat” projesi kapsamında topladığı oyuncakları, Nilüfer Oyuncak Evi’ne bağışladı.

Osmangazi Rotary Kulübü Başkanı Umut İncir ve kulüp üyeleri 2-12 yaş aralığındaki çocuklara uygun toplanan oyuncakları, Nilüfer Belediyesi adına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin’e “Oyuncak Evi”nde teslim etti.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Oyuncak Evi’nin önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, “Nilüfer Belediyesi olarak çok önemli işler yapıyoruz. “Oyuncak Evi” projesi de gerçekten çok kıymetli. Çocukların yüzündeki mutluluğu görmek, bizim için en büyük motivasyon kaynağı. STK’larla işbirliğine her zaman açığız ve yeni projelerde de yer almaktan mutluluk duyacağız” dedi.

Osmangazi Rotary Kulübü Başkanı Umut İncir ise, “Nilüfer Belediyesi, bu tür sosyal projelere her zaman destek veriyor. Kapılarını açarak bizlere yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediyesi ve gönüllü bağışçılar sayesinde; Nilüfer’de ikamet eden ihtiyaç sahibi tüm çocuklar, Nilpark AVM’de bulunan Oyuncak Evi’ndeki oyuncakları, aileleriyle giderek ücretsiz alabiliyorlar.