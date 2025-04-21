Bursa Nilüfer’in Karaman Mahallesi’ne, hayırsever desteği ile yeni bir aile sağlığı merkezi yapılacak. Yaklaşık 350 metrekare kapalı alanda inşa edilecek “Nilüfer Ertuğrul Akar Aile Sağlığı Merkezi”, 4 aile hekimi ile hizmet verecek şekilde planlandı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer’in Karaman Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan Aile Sağlığı Merkezi için en önemli adım atıldı. Merkezin hayata geçirilmesi için Bursa Valiliği’nde bağış protokolü imzalandı.

Heykel’deki Valilik Binası’nda yapılan protokol imza törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Çetin, Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kaba, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz ve Batı Kurumsal Tedarik Çözümleri ve Satınalma İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına Ensar Akar katıldı.

Protokole imza atan taraflar, yeni yatırımın kente hayırlı olması dileğinde bulundular.

Nilüfer’in Karaman Mahallesi’nde büyük bir ihtiyaca cevap vermesi planlanan Aile Sağlığı Merkezi, hayırsever Batı Kurumsal Tedarik Çözümleri ve Satınalma İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin katkılarıyla hayata geçirilecek. Merkez, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak.

Mülkiyeti Nilüfer Belediyesi’ne ait olan ve Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilen Karaman Mahallesi’ndeki 216 metrekarelik alanda inşa edilecek olan “Nilüfer Ertuğrul Akar Aile Sağlığı Merkezi”nin inşaat alanı 350 metrekare olacak. Merkez, 4 aile hekimi hizmet verecek şekilde tasarlanacak.

