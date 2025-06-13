Bursa Nilüfer Belediyesi ekipleri, Tahtalı Mahallesi’nde kaçak olduğunu tespit ettiği 600 metrekarelik iş yerini yıktı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Denetimlerinin yanı sıra vatandaş şikayetlerini de dikkate alan Nilüfer Belediyesi ekipleri, Tahtalı Mahallesi’nde 600 metrekarelik iş yerinin kaçak olduğunu tespit etti.,

Yıkım işlemi için kaçak iş yerine giden Nilüfer Belediyesi ekipleri, yapının çeşitli yerlerinde kuş yuvalarının olduğu tespit etti. Yuvaların zarar görmemesi için hassasiyet gösteren çalışanlar, yuvaları dikkatlice yerlerinden alarak, zarar görmeyecekleri kutularla güvenli alana taşıdı.

Daha sonra gerekli güvenlik önlemleri alınarak, yıkım işlemine geçildi. İş makinesinin kontrollü çalışmalarıyla Tahtalı Mahallesi’ndeki 600 metrekarelik iş yeri kullanılamaz hale getirildi.