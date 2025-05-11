Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Kent Konseyi’nin düzenlediği “Nilüfer Uçurtma Şenliği’nde rengarenk uçurtmalarını uçuran katılımcılar, keyifli bir gün geçirdi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen “Nilüfer Uçurtma Şenliği”, 23’üncü Nilüfer Spor Şenlikleri kapsamında Gölyazı Zambaktepe’de gerçekleştirildi.

Programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Bukle Erman ve Okan Şahin, Meclis Üyeleri Salih Güleç, Ekrem Erk, Ata Erk Şanlı ve Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Elifhan Köse Çal ile yaklaşık 300 vatandaş etkinliğe katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, burada yaptığı konuşmada katılımcılara seslenerek, “Emek verdiniz, rengarenk uçurtmalar yaptınız. Gökyüzünün bu hali ne kadar güzel oldu değil mi? Şahane bir gün geçiriyoruz. Bu güzel organizasyonu üstlenenlere, emek verenlere ve bugün buraya gelen tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Gün boyu süren şenlikte çocuklar ve aileleri, kendilerine dağıtılan malzemelerle atölye çalışmasına katılarak uçurtmalarını yaptılar. Hazırladıkları rengarenk uçurtmaları gökyüzüne uçurmanın keyfini yaşayan katılımcılar, Zambaktepe’nin güzel atmosferinde unutulmaz bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.