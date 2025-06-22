Nilüfer Belediyesi 1. Bölge Bölgesel Dağ Bisikleti Şampiyonası’nda 4 ayrı kategoride 26 şehirden 100 sporcu yarıştı. Zorlu parkurlarda hünerlerini sergileyen sporcular, mücadeleleri ile alkışları topladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonu, 1. Bölge Bölgesel Dağ Bisikleti Şampiyonası’nda genç sporcuları buluşturdu.

Balat Atatürk Ormanı’ndaki yarışlar genç bisikletçilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen organizasyonda U11, U13, U15 ve U17 kategorilerinde kız ve erkek sporcular yarıştı. 4 ayrı kategorideki müsabakalara 26 şehirden 100 sporcu katıldı. Rekabetin üst seviyede yaşandığı şampiyonada sadece lisanslı sporcular ter döktü. Zorlu parkurda pedal çeviren genç yetenekler; hem dayanıklılıklarını, hem de teknik becerilerini sergiledi. İzleyiciler ise sporculara tırmanışta ve inişte moral verdi. Zorlu etapları en kısa sürede tamamlayan yarışmacılar ise dereceye girdi.

KUPALARINI ALDILAR

Yarıştıkları kategorilerde dereceye giren sporcular için kupa ve madalya töreni düzenlendi. Törene Türkiye Bisiklet Federasyonu Temsilcisi, Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman, Türkiye Bisiklet Federasyonu önceki dönem MHK Başkanı Şükrü Aydın, idareciler ve sporcuların aileleri ile yakınları da katıldı. Ödüllerin takdiminin ardından sporcuların sevinci ise görülmeye değerdi.

DERECEYE GİREN SPORCULAR

U11 Erkekler: 1- Hüseyin Geniş, 2- Ahmet Bora Turan, 3- Deniz Atlas Tekin. U11 Kadınlar: 1- Peri Ela Ertörün, 2- Buğlem Aydıner, 3- Zeynep Şahin. U13 Erkekler: 1- Kıvanç Alp Çakal, 2- Yağız Ali Fidan, 3- Miraç Altunok. U13 Kadınlar: 1- Meryem Karataş, 2- Emine Bahar Gencer, 3- Defne Demirezen. U15 Erkekler: 1- Göktuğ Şirin, 2- Recep Eşdoğan, 3- Çağatay Eymen Çam. U15 Kadınlar: 1- İlknur Buğlem Karataş, 2- Elsem Geniş. U17 Erkekler: 1- Emin Talha Karakaş, 2- Emre Aras Kurt, 3- Yağız Karahan. U17 Kadınlar: 1- Tuana Baylan, 2- Elif Keklik, 3- Cemre Bozkurt.