Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyarette bulunmak için Çorum’a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, "Çorum’da Aile ve Gençlik Fonu’ndan 589 müracaat yapıldı. 284 kişi eğitimlerine devam ediyor, 36 çiftimiz de nikahlarını gerçekleştirdi. Doğum yardımları da hayata geçirildi. Bütün bunların hepsi aile yapımızı güçlendirmek için. Aile varsa devlet vardır" dedi.

Ziyarette konuşan Başkan Aşgın, "Kadın ve aile ile ilgili çok önemli projelerimiz var. Çorum ölçeğinde çok az sayıda belediyede olabilecek sayıda 8 tane kadın kültür merkezimiz var, sanat merkezimiz var. 10 binin üzerinde hanımefendiyi bu merkezlerimizde ağırlayarak, eğitimler veriyor, kurslar düzenliyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Aile Vizyonu çerçevesinde biz de Türkiye’nin en özgün aile yaşam merkezini oluşturuyoruz. OKA’nın desteğiyle şehrimizin en güzide mekanı olan Bedesten’de çok güzle bir merkez kuracağız. Ailelerin hep beraber zaman geçirebileceği bir alan oluşturuyoruz" diye konuştu.