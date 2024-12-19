Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında iki kentin köklü geçmişine sahip çıkmak ve geleceğe aktarmak amacıyla ‘İBB Miras ve Bursa Miras’ iş birliği protokolü imzalandı.

8 bin 500 yıllık geçmişiyle medeniyetlerin buluşma noktası olan Bursa’nın sahip olduğu kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve geleceği arasında köprü kuracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında ‘İBB Miras ve Bursa Miras’ iş birliği protokolü imzalandı. İki kentin sahip olduğu kültürel hafızanın ortak geleceğe taşınmasının amaçlandığı protokolle, hayata dokunan projelerle değerler gün yüzüne çıkarılacak.

Tarihi mirasın korunması için önemli çalışmalar

Bursa Miras çalışmaları; Kent Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi ve Karagöz Müzesi’nin yeni nesil müzecilik anlayışıyla yenilenmesi, Zeki Müren, Yıldırım Gürses ve Müzeyyen Senar’ın hatıralarını yaşatacak ‘Bursalı Sanatçılar Müzesi ve Parkı’nın açılması, 2022 yılında kapatılan Bıçak Müzesi’nin yeniden kurgulanarak Bursa’nın köklü mirasının geleceğe aktarılması gibi bir dizi çalışmayı içeriyor. Lala Şahin Paşa Kütüphanesi’nden Keles Cumhuriyet Taşları’na kadar tüm eserler yeniden hayat bulacak. Hisar Bölgesi Medeniyetler Arası Geçiş Koridoru, Cilimboz Deresi Kültür ve Tarih Vadisi Projesi, Yıldırım Mayruk Moda Tasarım Akademisi ve Müzesi, Irgandı Köprüsü ile Kayhan Çarşısı arası Gastronomi Yolu Projesi gibi birçok çalışmayla kent merkezinin adeta bir tarih geçidine dönüştürülmesi hedefleniyor. Bursa merkezinde atıl durumda olan değerler, kültür sanat mekanlarına dönüştürülürken, İznik Çini Fırınları, İznik Roma Tiyatrosu, İznik Su Altı Bazilikal Kilisesi kazı çalışmalarına da destek olunuyor. Aktopraklık Höyük alanı da yeniden tasarlanıyor.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat, belediyelerin daire başkanları ve yöneticileri katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa ve İstanbul gibi yüzyıllar boyu büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış kentlerin mirasının, tüm insanlığın ortak değeri olduğunu söyledi. Bu değerleri korumanın ve yarınlara aktarmanın en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirten Yıldız, “Bursa’mız, 8 bin 500 yıllık geçmişiyle medeniyetlerin buluşma noktasıdır. Bitinya’dan Roma’ya, Bizans’tan Osmanlı’ya uzanan bu kadim kent; hanları, hamamları, külliyeleri, surları, ibadethaneleri ve çarşılarıyla insanlığın ortak kültür mirasına çok değerli katkılarda bulunmuştur. 2014 yılında Unesco Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilen Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık, bu zenginliğimizin sadece bir bölümünü oluşturuyor. Bu çerçevede Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı kuruldu. Bursa Miras adı altında çok önemli projelere imza atmaya başladık. Hedefimiz; tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmaktır. Bursa’mızı dünya çapında hak ettiği bir kültür ve turizm merkezi haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel miras konusundaki bilgi birikiminin, tecrübesinin ve uzman kadrosunun, hedeflere ulaşmalarında önemli bir katkı sağlayacağını anlatan Yıldız, “Attığımız bu adım, kentlerimizin dostluğunu pekiştirecek ve tarihi sorumluluğumuzu yerine getirme yolunda önemli bir dönüm noktası olacaktır. İki kentin iş birliği, kültürler arası köprülerin güçlenmesi anlamına gelmektedir. Bursa Miras, değerlerimizi hayata dokunan projelerle gün yüzüne çıkaracak ve bu önemli katkılarla da daha güçlü adımlar atacaktır. Birlikte üretecek, birlikte koruyacak ve birlikte geleceğe taşıyacağız. İş birliğinin Bursa’mız, İstanbul ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat, medeniyetimizin iki büyük enerji kaynağı olan Bursa ve İstanbul arasında önemli bir çalışmanın başlatıldığını dile getirdi. İBB Miras hakkında katılımcılara bilgi veren Polat, İstanbul’un 36 bin kültürel miras envanteriyle dünyada eşine az rastlanan bir alan olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz 5 yılda İBB Miras’ın art arda yaptığı restorasyon ve koruma çalışmalarıyla önemli projeleri ortaya koyduğunu anlatan Polat, “İstanbul’da rekor sayıda insanın ziyaret edeceği alanlar üretildi. İBB Miras olarak İstanbul’da 63 anıtsal eser, toplamda 1321 eserin konservasyon, bakım ve restorasyon çalışmalarını yaptık. Birden bire yıldızlaşan, kentlere marka değeri katan alanlar, elinizin altında. Buralardan halka hem gündelik hem de turizm açısından alan kazandırılması bakımından örnek çalışmalar oldu. 5 yılda elde edilen deneyimin farklı kentlere yayılması, kentlerin bu deneyimi alması konusunda çok heyecanlıyız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, seçimi kazandıktan sonra İBB Miras modelinin Bursa’da da hayata geçirilmesi yönünde vizyonunu ortaya koydu. Bunun hazırlıkları tamamlandı. İBB Miras olarak tüm bilgi ve birikimimizle Bursa’nın yanındayız. Bursa da eş zamanlı olarak İstanbul’un yanındadır. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat arasında işbirliği protokolü imzalandı.