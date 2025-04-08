Bursa Kanserle Savaş Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Geleneksel Gönülden Gönüle Ödül Gecesi, onkoloji alanında fark yaratan isimleri ve toplumsal duyarlılık gösteren işletmeleri bir araya getirdi. Kanserle mücadelede umut olan başarı hikâyelerinin öne çıktığı gecede duygusal anlar yaşandı.BURSA (İGFA) - Gecede, kanserle mücadelede önemli çalışmalara imza atan ve insan hayatına dokunan katkılar sunan 16 isim, özverili çalışmaları dolayısıyla ödüle layık görüldü. Ödüller, kanser tedavisinde emeği geçen hekimler, sağlık çalışanları ve gönüllüler tarafından alındı.

Kadınlara Umut Olan İşletmelere “İstihdam Ödülü”

Kanseri yenip hayata yeniden tutunan kadınların istihdam edilmesine destek olan 10 işletme ise “İstihdam Ödülü” ile onurlandırıldı. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bu işletmeler, iş dünyasında farkındalık oluşturdu.

Başkan Ecemiş: “Dayanışma Gücümüzü Gösterdi”

Geceye ev sahipliği yapan Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Bu gece sadece ödül alanları değil, tüm gönül dostlarımızı onurlandırdığımız bir buluşma oldu. Kanserle mücadelede dayanışmanın ve iyileşmenin ne denli güçlü bir etkisi olduğunu bir kez daha gördük. Gönülden gönüle kurulan bu köprünün her geçen gün daha da büyüyeceğine inanıyoruz.”

Farkındalık ve Gönüllülük Mesajı

“Gönülden Gönüle Ödül Gecesi”, gönüllülük, umut ve iyileşme temaları etrafında şekillendi. Katılımcılar arasında duygu dolu anların yaşandığı gecede, toplumsal dayanışmanın önemi bir kez daha vurgulandı.

Bursa Kanserle Savaş Derneği, bu anlamlı organizasyonla hem farkındalık yarattı hem de kanserle mücadelede gönüllülüğün gücünü ortaya koydu. Gecenin sonunda birlik ve beraberlik mesajlarıyla kapanış yapıldı.