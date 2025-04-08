Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu’nun (AKDF) bu yıl 21’incisini düzenlediği 21. Ulusal AKDF Tatbikatı Yalova’da 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.

AKDF’nin yılda en az bir kez düzenli olarak gerçekleştirdiği ulusal arama ve kurtarma tatbikatlarının 21’ncisi Yalova’da her tatbikatımızda olduğu gibi gerçek bina enkazlarında gerçekleştirilecek. 2025’in ilk tatbikatı olma özelliğini taşıyan 21. Ulusal AKDF Tatbikatı, "enkaz altı arama kurtarma ve medikal müdahale" "doğada arama ve kurtarma" ve "teknik araçlar ile arama" konularının da gerçekleşecek. Federasyona bağlı 7 farklı ilden gelecek olan 9 derneğin 24 saat esasına göre çalışacağı ulusal tatbikatın koordinasyonunu ise AFAD Yalova İl Müdürlüğü yürütecektir.

Yalova Arama Kurtarma Derneği (Yalova K77) tarafından organize edilen ulusal tatbikata, İstanbul’dan, Anadolu Arama Kurtarma Derneği (ANAK) ve Türk Can Kurtarma Derneği (TÜRKCAN), Edirne’den Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) ve Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK), Kırklareli’nden Lüleburgaz Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (LÜDAK), Balıkesir’den Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlkyardım Derneği (GÖNDAK), Aydın’dan Umut Arama Kurtarma Yardım ve Eğitim Derneği (UMUT), Uşak’tan Uşak Arama Kurtarma ve Acil Afet Haberleşme ve Radyo Amatörleri Derneği (UŞAKDER) üyeleri katılacak.