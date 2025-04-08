Aksaray’da kontrolden çıkan motosikletin kaldırıma çarpıp takla atması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Tacin Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.M.İ. (18) idaresindeki 68 AEB 051 motosiklet, sürücüsünün viraja sert girmesi ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı sonra da takla attı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genç sürücüye il müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.