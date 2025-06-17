Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 141 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele ve madde bağımlılığı eğitimi verirken, 110 kadının telefonuna KADES uygulamasını yükleyerek bilgilendirme yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara yönelik önemli bir eğitim ve bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında 141 vatandaşa, “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi”, “Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Tedavi Yöntemleri” ve “Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA)” konularında detaylı bilgiler aktarıldı.

https://twitter.com/bursailjandarma/status/1934886762444107818

Öte yandan kadınların güvenliğine yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında 110 kadın vatandaşın telefonuna, Kadına Destek Uygulaması (KADES) indirildi ve uygulamanın kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.