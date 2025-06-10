Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda bir araya gelen inşaat sektörü temsilcileri deprem tehlikesine karşı kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlanması için "Yarısı Bizden" desteğinin Bursa’da da uygulanmasını talep ediyor.

İkamet amaçlı konut inşaatları sektörü temsilcilerinin yer aldığı BTSO 23’üncü Meslek Komitesi’nin Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu ile meclis ve komite üyelerinin yanı sıra akademik oda başkanları, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. Toplantıda Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı ile Dirençli Kentler Zirvesi başta olmak üzere inşaat sektörüne yönelik hayata geçirilen projeler ve hedeflenen çalışmalar ele alındı. Ayrıca arsa üretiminde yaşanan sorunlar, kentsel dönüşüm, ruhsatlandırma süreçleri, nitelikli iş gücü eksikliği ve maliyet artışları gibi sektörün gündemindeki öncelikli konular ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı ile Dirençli Kentler Zirvesi’nin sektöre önemli katkılar sunduğunu belirtti. Şenocak, "Sektörümüze ivme kazandırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz fuarımız, 5 bin metrekarelik bir alanda 40’a yakın firmamızı, 16 ülkeden gelen 200’ü aşkın yabancı alıcıyla bir araya getirdi. Firmalarımız, 15 bin ziyaretçinin katıldığı fuarda en yeni projelerini sergiledi. Bu buluşmalar, sektörümüze moral kaynağı oluyor, geleceğe dönük güçlü iş birliklerinin ilk adımları da bu platformlarda atılıyor. İnşallah, bu başarının ardından, gelecek yıl 23-26 Nisan tarihlerinde çok daha güçlü bir içerikle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Şenocak, Bursa Business School’da bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Dirençli Kentler Zirvesi’nin de sektörün vizyonunu ileriye taşıyan, çok önemli başlıklarda fikir alışverişine imkân tanıyan bir etkinlik olduğunu belirtti.

Bursa’nın sanayi altyapısı ve girişimcilik potansiyeliyle Türkiye ekonomisine yön verdiğini söyleyen Şenocak, buna rağmen dönüşüm konusunda atılması gereken önemli adımlar bulunduğuna dikkat çekti. Kent merkezinde sıkışmış durumda faaliyet gösteren 8 bini aşkın sanayi işletmesinin hem üretim kapasitesini hem de yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini söyleyen Şenocak, "Deprem kuşağında yer alan Bursa’da yapı stokunun önemli bir bölümü artık yorulmuş durumda. Bu nedenle daha fazla vakit kaybetmeden konut ve sanayi alanlarının birlikte ele alınacağı bütüncül bir dönüşüm planına ihtiyacımız var" dedi.

Yüksek faiz oranları ve finansmana erişimdeki zorluklara rağmen sektörün dinamizmini koruduğunu belirten Şenocak, Türkiye’de konut sahipliğinin hâlâ düşük seviyelerde olduğunu, kentsel dönüşüm ihtiyacının ise giderek arttığını söyledi. Bu süreçte kamunun, özel sektörün ve finans kuruluşlarının iş birliğiyle hareket etmesi gerektiğini kaydeden Şenocak, "Ortaya konacak vizyoner projeler sadece bugünü değil, geleceğin kentlerini de şekillendirecek" ifadelerini kullandı.

BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat sektörünün de zor bir süreçten geçtiğini söyledi. İnşaat ve gayrimenkulün doğası gereği krizlere karşı daha hassas olduğunu belirten Tuğcu, "Sektörümüz krizlerden hızlı şekilde etkileniyor ancak toparlanması zaman alıyor." dedi. Nisan ayında açıklanan konut satış rakamlarının genel olarak olumlu görünse de toplam satışlar içinde birinci el konutların payının yüzde 29 seviyesinde kaldığını belirten Tuğcu, "Bu tablo, hem maliyetlerde hem satışta ciddi bir krizin yaşandığını gösteriyor. Bu dönemde birlik ve beraberlik içinde hareket etmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Bursa, Aktif Fay Hatlarının Şehir Merkezinden Geçtiği Bir Kent"

Ali Tuğcu, Konsey olarak ortak aklın rehberliğinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Son 3 dönemdir kentsel dönüşüm üzerinde durduklarını belirten Tuğcu, "Bursa, aktif fay hatlarının şehir merkezinden geçtiği bir kent. Bursa’da kentsel dönüşüm diğer birçok şehirden daha büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede ‘Yarısı Bizden’ kampanyasının İstanbul’da olduğu gibi Bursa’da da hayata geçirilmesi gerekiyor. Geçen ay Uludağ’da ağırladığımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a da konudaki taleplerimizi ilettik." dedi.

Tuğcu, kentsel dönüşümdeki yol haritası konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile görüştüklerini de söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nde alınan meclis kararları ile Bursa’da kentsel dönüşümün yeniden ivme kazanmasının mümkün gözükmediğini belirten Tuğcu, bu konuda girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

BTSO Meclis Üyesi Şeref Demir, inşaat ve gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisindeki stratejik konumuna dikkat çekti. Demir, sektörün yaklaşık 250 alt sektörü etkilediğini belirterek, 57 bini aşkın üyesi bulunan BTSO’nun sektörel sorunları yakından takip ettiğini ve ilgili mercilere düzenli olarak ilettiğini aktardı. Şeref Demir, sektörün temel sorunlarından biri olarak arsa sıkıntısını gösterdi. "Bizim en büyük kanayan yaramız arsa" diyen Demir, arsanın imara açıldığı ilk andan itibaren sürecin tamamında ciddi sorunlarla karşılaştıklarını, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a kapsamlı bir dosya sunduklarını söyledi. Yakın zaman önce Bakan Murat Kurum’un Bursa’ya yaptığı ziyarete değinen Demir, "Sayın Bakanımız kentsel dönüşüm konusunda çok kararlı bir yaklaşım sergiledi. Bursa’da Sayın Valimizin gözetiminde bir komisyon kurulması ve konunun siyaset üstü bir yaklaşımla ele alınarak çözüme kavuşturulacağına dair umut veren açıklamalar yaptı" ifadelerini kullandı.

Arsa sıkıntısını çözmek adına organize konut bölgeleri oluşturulması yönünde çalışmalar yürüttüklerini açıklayan Demir, Bursa’nın deprem riski açısından da kritik bir bölgede yer aldığına işaret etti. Şeref Demir, "Toplam konut sayısı İstanbul kadar yüksek olmasa da Bursa deprem riski açısından daha ciddi bir konumda. Bu nedenle kentsel dönüşüm ve yapılaşma politikalarında Bursa’nın öncelikli illerden biri olarak ele alınması gerekiyor. Yarısı Bizden ve buna benzer imkanların Bursa’ya da sağlanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

BTSO 23. Meslek Komitesi Başkanı Levent Bilek, sektörün birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı. Sektöre ilişkin bazı rakamsal veriler paylaşan Bilek, "Türk yatırımcılar her yıl yurt dışında yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiriyor. Bu yatırımların büyük genelini konut ve gayrimenkul oluşturuyor. Burada birçok inşaat ve proje yapılırken, yurt dışına neden yatırım yapılıyor bunun iyi analiz edilmesi gerekiyor." dedi. Bilek ayrıca Dirençli Kentler Zirvesi ve Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı’na katkı sağlayan paydaşlara teşekkür etti.

Toplantı sektör temsilcilerinin talep ve önerilerini aktarmasıyla sona erdi.