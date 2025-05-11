Bursa İnegöl Belediyesi, Anneler Gününde çocuklara yönelik “El Yapımı Kağıt Çiçek Buketi” atölye etkinliği düzenledi. Küçük elleri, büyük yürekleriyle anneleri için hediye hazırlayan minikleri Belediye Başkanı Alper Taban da yalnız bırakmadı.BURSA (İGFA) - Düzenlediği etkinliklerle özel gün ve haftalara değer katan İnegöl Belediyesi, Anneler Gününü de unutmadı. Bu özel günde annelere en büyük hediyenin çocuklarının kendi el emekleriyle hazırladığı hediyeler olacağı düşüncesinden yola çıkılarak, “El Yapımı Kağıt Çiçek Buketi” atölye etkinliği düzenlendi.

İnegöl Belediyesi’nin Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı içerisinde bulunan Nöbetçi Kitaphanede gerçekleştirdiği etkinlik Cumartesi günü 2 ayrı seans olarak yapıldı. Her seansta 20 öğrenci olmak üzere 6-9 yaş aralığında toplamda 40 öğrenci etkinliğe katıldı. Amacı çocukların el becerilerini ve zihinsel gelişim süreçlerini destekleyerek anneler gününü kutlamak ve çocuklara annelerine bir armağan hazırlamaları için fırsat sunmak olan etkinlikte, hazırlanan kağıt buketler anneleri duygulandırdı.

BAŞKAN TABAN ANNELERİNE HEDİYE HAZIRLAYAN ÇOCUKLARA DESTEK VERDİ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da etkinlik sırasında atölyeyi ziyaret ederek annelerine hediye hazırlayan miniklere destek verdi. Yapılan buketleri yerinde görüp miniklere başarılar dileyen Başkan Taban, kitaphanedeki annelere de karanfil hediye ederek anneler gününü kutladı.