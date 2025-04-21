Bursa İnegöl Belediyesi’nde tüm birimlerin kalemlerine yönelik “Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi Eğitimi” gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Katılımcı ve birlikte yönetim anlayışı ile ortaya koyduğu birçok başarılı çalışma neticesinde mevcut yerel yönetimler arasında örnek gösterilen İnegöl Belediyesi, stratejik yönetim anlayışını güçlendirmek, performans odaklı yönetim sistemini daha etkin hale getirmek ve yürütülen projeleri daha sistematik bir şekilde analiz etmek amacıyla Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi 1. Etabı devreye aldı.

Sistem çalışmaları toplamda üç etaptan oluşan uygulamanın 1. Etap kapsamında; Performans Programı, Stratejik Plan, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, Risk Stratejisi Eylem Planı gibi ilgili diğer plan, program, rapor çalışmaları odaklı izleme ve değerlendirme çalışmaları yeni sisteme göre yürütülecek. 2. Etap kapsamında ise İdareye ait; Stratejik Plan, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, Risk Stratejisi Eylem Planı gibi ilgili diğer plan, program, rapor çalışmaları performans sistemiyle entegre hale getirilecek. Gerçekleştirilen iki etap neticesinde elde edilen tüm kazanımlar ise 3. Etap ile yapay zeka destekli hale getirilerek projeler ve faaliyetler anlık olarak izlenebilecek bir yapıya kavuşturulacak.

İNEGÖL BELEDİYESİ 1391 BLEDİYE ARASINDA TEK

Söz konusu sistemin geliştirilmesinde, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Dördüncü Kısım, 21. ve 22. Maddeleri esas alındı. Bu yönüyle sistem, ilgili yasal düzenlemelerle tam uyumlu olarak yapılandırıldı.

Bursa İnegöl Belediyesi 1391 belediye arasında üç etaplı modeli tamamlayan tek belediye olma özelliği taşıyarak örnek bir uygulama niteliği kazandı. İnegöl Belediyesi’nin 2025-2029 Stratejik Planında yer alan tüm faaliyet ve projeler ile birlikte 2025 yılı ve geçmiş yıllara dair performans programları analiz edildi. Planlanan faaliyet ve projelerin göstergelerine dair sonuçları daha detaylı izleyebilmek adına kilit göstergeler belirlendi. Kilit göstergelere dair yeni alt düzey göstergeler belirlenerek süreç yönetimi perspektifi kazandırıldı.

EĞİTİM PROGRAMI İLE SİSTEM TANITILDI

Yeni sistemin tanıtımı ve uygulama süreçlerinin aktarılması amacıyla, izleme ve değerlendirme sorumlularına yönelik kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimde sistemin işleyişi detaylı olarak anlatılırken; izleme süreçlerinin yalınlaştırılması, mali bütçe ile ilişkilendirilmesi ve değerlendirme mekanizmasının kurumsal karar alma süreçlerine entegre edilmesi gibi kritik başlıklar ele alındı.

MÜDÜRLÜKLERİN PERFORMANSLARI DETAYLI ŞEKİLDE ANALİZ EDİLEBİLECEK

Sistemin ilk etabında İnegöl Belediyesi’nin Performans Programı; Stratejik Plan, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Risk Stratejisi Eylem Planı gibi üst ölçekli yönetim araçları sistemle doğrudan ilişkilendirildi.

Bu kapsamda, kurum içi planlama dokümanlarıyla izleme-değerlendirme faaliyetleri arasında tam bir uyum sağlanacağı ve tüm süreçlerin etkin bir bütünlük içerisinde yürütüleceği ifade edildi. Tamamlanan Performans Programı İzleme ve Değerlendirme çalışmaları kapsamında her müdürlüğün görev alanına giren faaliyet ve projeler; alt hedefler, bütçe gerçekleşmeleri ve performans göstergeleri doğrultusunda analiz edilerek kurumsal başarıya katkı düzeyleri takip edilecek. Böylece, her müdürlüğün yürüttüğü faaliyetler ve projeler daha şeffaf bir şekilde izlenebilecek, aylık olarak oluşturulacak “Müdürlük Karneleri” ile müdürlüklerin performansları faaliyet bazlı detaylı bir şekilde analiz edilebilecek.

DAHA KAPSAMLI DEĞERLENDİRME İMKANI SUNACAK

İkinci etap çalışmaları kapsamında İnegöl Belediyesi bünyesinde kurulu Yalın Birim kapsamında geliştirilen Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi ile de entegre çalışacak. Bu sayede, izleme ve değerlendirme süreçleri yalnızca sayısal performans verileriyle değil, kalitatif analizlerle de desteklenerek daha kapsamlı bir değerlendirme yapılmasına olanak tanıyacak.

Üçüncü faz ile birlikte yürütülen projeler ve faaliyetler anlık olarak yapay zeka destekli sistem üzerinden takip edilecek. Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi, belediyenin karar alma süreçlerini güçlendirmek, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak ve hesap verilebilirlik ilkesini daha etkin bir şekilde uygulamak amacıyla kritik bir rol üstleniyor. Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile desteklenen bu sistem, İnegöl Belediyesi’ndeki yönetim anlayışını daha çağdaş, şeffaf ve etkin bir hale getirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.