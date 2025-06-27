Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki zincir marketlerde yaptığı denetimlerde bazı şubelerde 240 gram olarak satılması gereken ekmeklerin eksik gramajla satışa sunulduğunu tespit etti.BURSA (İGFA) - Gerçekleştirilen kontrollerde, mevzuata aykırı şekilde düşük gramajlı ekmek satışı yapan marketler hakkında tutanak tutuldu. Bu kapsamda iki farklı zincir market şubesine, Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 68. maddesi gereği işlem uygulandı. Market yetkilileri eksik gramajlı ürün satışını durdurmaları yönünde uyarıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, halkın sağlıklı ve adil alışveriş hakkını korumak için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.