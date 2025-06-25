Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Bursa hedefiyle çalışmalarını aralıksız devam ettiren Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğü, bu yıl ikincisi düzenlenen Çevre Akademisi Projesi, sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Çevre Akademisi Projesi kapsamında çevre mühendisliği lisans öğrencilerine hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi.

Mart ayında başlayan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen çalıştay ile sona eren eğitimlerin ardından öğrencilere sertifikaları dağıtıldı.

Proje kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin üniversite müfredatı kapsamında teorik olarak edindikleri bilgileri uygulama alanında da görmeleri ve kentin çevre sorunları konusunda çözüm önerileri geliştirmeleri amaçlandı.

Bu kapsamda çevre mühendisliği lisans öğrencilerine dönük, ‘Proje Yönetimi ve Uygulama Örnekleri, İklim Değişikliği Bilinçlendirme Çalışması ve Sera Gazı Envanter Hesaplanması, Atık Yönetimi ve Uygulama Örnekleri, Enerji Verimliliği, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, Hafriyat Atıkları Yönetim Sistemi, Hava Kirliliği, Gürültü Kirliliği, İçme Suyu Arıtımı, Kentsel Atıksu Yönetimi ve Bursa’da Çevre Yönetimi Proje Uygulama Örnekleri’ hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Öğrencilere Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne teknik geziler düzenlenerek tesislerin nasıl çalıştığı, su arıtma ve atık bertaraf süreçlerinin çevre üzerindeki etkileri, sürdürülebilirlik ilkeleri ve çevresel sorumluluk konularında kapsamlı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.