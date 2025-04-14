Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği konserinde, sanatseverlere müzik dolu bir gece yaşatıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından hazırlanan konseri, şef Serhat Doğan yönetti.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ndeki programa, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserde sahne alan sanatçılar, solo ve koro halinde Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerini Bursalılar için seslendirdi.

Konser sonunda şef, solistler ve koro, müzikseverler tarafından alkışlandı.