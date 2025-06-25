Bursa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa'nın önde gelen imalat aktörlerini birbirine bağlayan Avrupa İnovasyon ve Teknolojisi Enstitüsü (EIT) bünyesindeki bir inovasyon topluluğu olan EIT Manufacturing’in (EIT İmalat) yetkilileriyle bir araya gelerek yapılabilecek iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik’in başkanlık ettiği toplantıya, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Özgök, EIT Manufacturing South East Kıdemli İş Geliştirme ve Yenilik Yöneticisi Dr. Vivian Sophou, EIT Manufacturing South East İş Geliştirme ve Yenilik Müdürü Xanthi Bampoula, Mercedes Benz Türk AŞ Yönetim İnovasyonu ve AB Programları Sorumlusu Okan Otuz, Tüm Mühendis Kadınlar Derneği üyesi Eda Mert ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı.

EIT Manufacturing tarafından yapılan çalışmaların anlatıldığı toplantıda, iki kurum arasında yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu.

Özellikle akıllı şehircilik, inovasyon, sürdürülebilir sanayi üretimi, dijital dönüşüm ve yeşil üretim başlıklarının ele alındığı toplantıda, hibe erişimi, mentorluk, B-Cube Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi faaliyetlerinin tanıtımı gibi konular görüşüldü.