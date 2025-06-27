Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İş Ofisi aracılığıyla düzenlediği ‘Çocuk bakım ve gelişim destek’, ‘Yaş pasta yapımı’ ve ‘Yapay zeka ile öğrenme: Uygulamalı atölye’ eğitimleriyle hem vatandaşların iş bulma sürecine hem de ara eleman eksikliğinin çözümüne katkı sağlıyor.BURSA (İGFA) - İş dünyasına ve iş arayanlara ekonomik anlamda destek olabilecek projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İş Ofisi aracılığıyla halkın iş bulma sürecinde faydalı olabilecek teorik ve pratik konuların ele alındığı eğitimlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda 24-25-26-27 Haziran tarihlerinde ‘Çocuk bakım ve gelişim destek’, ‘Yaş pasta yapımı’ ve ‘Yapay zeka ile öğrenme: Uygulamalı atölye’ eğitimleri düzenlendi.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Hasan Er tarafından verilen eğitimlerde, buz kırıcı oyun etkinlikleri, çocuk gelişiminde temel kavramlar, 0-1, 1-3 ve 3-5 yaş çocuk bakımı ve desteklenmesi, erken çocukluk gelişimi ve eğitimde oyunun yeri, gelişim alanları ve oyun materyalleri, etkileşimli kitap okumaları ve çocuk gelişimiyle ilgili konular ele alındı.

BUSMEK Yeni Karaman Kurs Merkezi’nde düzenlenen ‘Yaş pasta yapımı’ eğitiminde ise yaş pasta yapım aşamaları eğitmenler gözetiminde ayrıntılı bir şekilde gösterilirken, pastanın temel hamuru pandispanya yapımı, pastacı kreması, sıvama ve süsleme teknikleri pratik olarak anlatıldı.

‘Yapay zeka ile öğrenme: Uygulamalı atölye eğitiminde ise teknolojik gelişmelerin ışığında hayatın birçok alanını etkileyen yapay zeka kullanımı ve yapay zeka uygulamaları ele alındı. Dr. Yasemin Yeşilbaş Özenç tarafından yürütülen eğitimde, sohbet robotları, metin yazma ve kaynak, literatür taraması, metin özetleme, çeviri ve dilbilgisi, sosyal medya içerik üretimi gibi konularda aktif olarak kullanılan yapay zeka uygulamaları örnekler çerçevesinde ele alındı.

EĞİTİMLERİN SONUNDA KATILIM SAĞLAYAN ÖĞRENCİLERE SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ

Yıl boyunca farklı alanlarda mesleki eğitimler düzenlemeyi planlayan Bursa İş Ofisi, makyaj uygulama teknikleri, saç şekillendirme ve renklendirme, protez tırnak, emlak danışmanlığı, çağrı merkezi, hijyen gibi konularda eğitimler düzenleyecek. Lise ve üniversite öğrencilerine staj imkânı da sağlayan Bursa İş Ofisi, işverenlerin talepleri doğrultusunda öğrencilerin uygun pozisyonlara yönlendirilmesini de sağlıyor.