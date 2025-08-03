Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin ulaşımını kolaylaştırmak için yol yapım, genişletme ve iyileştirme çalışmalarını sürdürürken, son olarak 6 ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi paylaştı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarının aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Belediye ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle yürüttüğü projeler kapsamında, Keles'te Epçeler, Yağcılar; İnegöl'de Süle, Turgutalp; İznik'te Mecidiye, Osmaniye; Mudanya'da Esence, Akköy, Harmancık'ta Gedikören, Nilüfer'de Hasanağa, Kızılcıklı ve Çatalağıl mahallelerinde yol yapım, genişletme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdi.

“Bursamızın dört bir yanında, kırsal mahallelerimizi daha ulaşılabilir hale getirmek için durmaksızın çalışıyoruz” diyerek çalışmaları paylaşan Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanların ulaşım sorunlarını çözme ve yaşam kalitesini artırma konusundaki kararlılığını vurguladı.