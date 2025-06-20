Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa BUSADER'de gerçekleşen genel kurul ile birlikte Önceki Dönem Başkanı Elif Evke görevini Dr. Fatma Akalp'e devretti.BURSA (İGFA) - Podyum Davet'te düzenlenen genel kurula BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu, MARSİFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürsel Durmuş, RUMELİSİAD Genel Sekreteri Ebru Yıldırım, Bursa Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Suat İlhanlar, MARSİFED Üyesi Nesrin Erdem, Bursa LÖDER Yönetim Kurulu Üyeleri Güler Altınel ve Asiye Cömert’in yanısıra BUSADER bünyesinde faaliyet gösteren derneklerin yönetici ve üyeleri katılım sağladı.

Divan Kurulu Başkanlığı'nı Fatma Çil Yılmaz, yardımcılığını Melek Üyük ve Divan Kurulu Katipliği'ni Ayfer Güzelsoy Duygu'nun yaptığı genel kurulda BUSADER Federasyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Oktay ve 2023-2025 dönemi Bursa BUSADER Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sertaç Yılmaz'ın konuşmalarının ardından Dr. Fatma Akalp oy birliğiyle 2025-2027 dönemi başkanlığına seçildi.

Katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Dr. Fatma Akalp, "6 yıldır üyesi olduğum Bursa BUSADER'e 2 yıl boyunca başkanlık edecek olmanın heyecanını, gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Beni tanıyanlar bilirler ki; ben hayalleri ve hedefleri bitmeyen biriyim ve Bursa BUSADER için de çok büyük hedeflerim var. Her ne kadar erkek üyelerimiz olsa da kadın üye sayısı çok daha fazla olan bir kurumuz. Ben sadece cinsiyet değil mesleki çeşitlilik bakımından da eşitliği sağlamamız gerektiğine inanıyorum. Diğer bir hedefimiz de sürdürülebilirlik zirvesine ev sahipliği yapmak. Öte yandan 6 Şubat Depremi'nin ardından bağlı olduğumuz BUSADER Federasyonu’nun öncülüğünde inşasına katılım sağladığımız ilköğretim okulumuza destek vermeye devam edeceğiz fakat bununla sınırlı kalmayıp Bursa ve çevre illerdeki okullara da destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bursa BUSADER'i daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Akalp, "Bir hekim olarak tıp öğrencilerinin eğitimlerine destek olmayı çok önemsiyorum ve yeni yönetim kurulu olarak burs sağladığımız öğrencilerin sayısını ve burs miktarını artırmayı ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da ortak projelerde işbirliği yaparak toplumsal sinerjiyi arttırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Sözlerine Atatürk'ün bir cümlesiyle devam eden Akalp, "En iyi kişi kendinden çok ait olduğu sosyal toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına kendini adayan insandır. Bursa BUSADER tam da böyle insanlardan oluşan büyük bir aile ve beni bu büyük aileye başkanlık yapmaya layık gören başta BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program Dr. Fatma Akalp'in Prof. Dr. Sertaç Yılmaz'a çiçek takdim etmesinin ardından sona erdi.

2025-2027 Döneminde görev yapacak olan asil yönetim kurulu listesi; Fatma Akalp, Ebru Boztekin, Nalan Fidan, Derya Demirtaş, Yasemin Kartal, Mesil Aysu ve Ebru Taşçı’dan, yedek yönetim kurulu listesi ise; Kemal Mataracı, Yüksel Akalp, Ebru Yıldırım, Ayşe Ödünç, Hatice Kocagil, Özlem Oktay ve Fatih Aksoy’dan oluştu.