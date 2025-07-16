Büro Memur-Sen Mersin Şubesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. “Küresel Perspektiften 15 Temmuz” başlıklı söyleşi programında darbe girişiminin sadece ulusal değil, küresel boyutları da masaya yatırıldı.

Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa akademi ve medya dünyasından önemli isimler katıldı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Kasım Ocakoğlu’nun yaptığı söyleşide, uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mehmet Özkan ve gazeteci-yazar Hüsamettin Aslan konuşmacı olarak yer aldı.

Fevzi İnan: “Milletimizin Direnişi, Tarihe Geçmiş Bir Destandır”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Büro Memur-Sen Mersin Şube Başkanı Fevzi İnan, duygu dolu mesajlar verdi. 15 Temmuz’un sıradan bir tarih değil, milletin kaderine sahip çıktığı bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan İnan, şöyle konuştu:“15 Temmuz, sadece bir gece değil; milletin iradesine sahip çıktığı, tanklara karşı imanla yürüdüğü destansı bir direniştir. O gün nasıl ki Memur-Sen ailesi olarak 1 milyon üyemizle meydanlara akın ettiysek, bugün de bu hain kalkışmaların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz’u unutmamak, unutturmamak boynumuzun borcudur.”

Darbe Girişimine Küresel Mercek

Söyleşide, 15 Temmuz’un yalnızca Türkiye’nin iç meselesi olmadığı, aynı zamanda küresel güç dengelerinin ve istihbarat oyunlarının da devrede olduğu bir süreç olduğu vurgulandı. Konuşmacılar, uluslararası aktörlerin darbe sürecindeki pozisyonları, medya manipülasyonları ve algı yönetimi gibi konuları akademik çerçevede ele aldı.

Prof. Dr. Mehmet Özkan, darbe sürecinde küresel istihbarat örgütlerinin etkisine dikkat çekerken, Hüsamettin Aslan ise medya ve bilgi savaşlarının bu tür kalkışmalardaki rolünü örneklerle açıkladı.

Mersin’den Tüm Türkiye’ye: “İrademiz Milletindir!”

Program sonunda katılımcılar, “Unutmadık, unutturmayacağız” mesajıyla bir kez daha 15 Temmuz’un hafızalarda diri tutulması gerektiğini vurguladı. Büro Memur-Sen Mersin Şubesi’nin düzenlediği bu anlamlı etkinlik, yıl dönümünde Mersin’den yükselen güçlü bir ses olarak dikkat çekti.