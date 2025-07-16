Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus Gençlik Kampı’nda düzenlediği ‘Anne-Çocuk Yaz Kampı’, anneler ve çocuklara doğa ile iç içe keyifli ve öğretici bir deneyim yaşattı. 1 gece 2 günlük kampta çeşitli etkinliklerle aileler unutulmaz anılar biriktirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, yaz sezonu boyunca ailelere yönelik etkinliklerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Tarsus Gençlik Kampı’nda düzenlenen ‘Anne-Çocuk Yaz Kampı’, doğayla iç içe geçen eğitici ve eğlenceli programlarıyla büyük beğeni topladı. 1 gece 2 gün süren kampta çocuklar doğayı keşfederken, anneleriyle birlikte hem eğitici hem eğlenceli etkinliklerle unutulmaz anılar biriktirdi. Anne-Çocuk Yaz Kampı’na, 7-8 yaş grubu çocuklar anneleriyle birlikte, 9-12 yaş grubu çocuklar ise tercihlerine göre tek başlarına ya da anneleriyle katılım sağladı. Katılımcılar kamp süresince doğayı tanıma, birlikte vakit geçirme ve beceri geliştirme imkânı buldu.

Kamp programı, Survivor parkuru, kamp ateşi, doğada ilkel yaşam deneyimi, yön bulma oyunları, geleneksel oyunlar, doğa parkı gezisi ile bitki ve hayvanları tanıma atölyelerinden oluştu. Hem çocuklar hem anneler için eğitici olduğu kadar keyifli de geçen etkinliklerden, katılımcılar memnun ayrıldı. Başvuru yapmak isteyen aileler, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının sosyal medya sayfasından etkinlik haftalarını takip ederek başvurularını yapabilecekler.

"Çocukların sosyal ve psikolojik gelişimlerine, anne-çocuk kampı ile destek oluyoruz"

Tarsus Gençlik Kampı’nda görev yapan Asya Yaman, yaz aylarının gelmesi ile birlikte çocukların keyifli vakit geçirebilmesi amacıyla anne-çocuk kamplarını rutin bir şekilde düzenlediklerini ifade etti. Haftanın her günü farklı yaş gruplarını ağırladıklarını belirten Yaman, "Anne-çocuk kampı, çocukların hem psikolojik hem de sosyal açıdan gelişimlerini desteklemek için yapmış olduğumuz bir etkinlik. Ailelerimizin burada 1 gece 2 gün ücretsiz bir şekilde kalmalarını sağlıyoruz. Kaldıkları süre boyunca farklı etkinlikler düzenliyoruz. Ahşap boyama, halat çekme, sandalye kapmaca gibi geleneksel oyunlar oynatıyoruz. Bunun dışında deneysel oyunlar da yaptırıyoruz" dedi.

Etkinliklerde çocukların gelişimine destek sunmak amacıyla doğa bilgisi verdiklerini ve doğa deneyleri yaptıklarını da sözlerine ekleyen Yaman, "Çocuklar çadır kurmayı öğreniyorlar. Onlarla birlikte doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Anne ve çocuklar şehir hayatının stresinden uzakta, doğa ile baş başa iyi vakit geçiriyorlar. Farklı aileler etkinlikler yaparken, bir taraftan da sosyalleşiyorlar. Kalacak yer temininden yemeklerine kadar her şey ücretsiz bir şekilde karşılanıyor. Tarsus Gençlik Kampımızın kapıları, ziyaret etmek isteyen tüm misafirlere açık" ifadelerini kullandı.