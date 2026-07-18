Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yaz okulunda çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturuyor. Astronomi, deniz bilimleri, iklim, çevre, temel bilimler ve robotik kodlama atölyelerinde eğitim alan çocuklar, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 'Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi', yaz tatilinde de çocukları yalnız bırakmıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mercan Yaz Okulu'na yoğun ilgi gösteren çocuklar, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Deniz Bilimleri ve Su Altı Keşfi, İklim, Çevre ve İnovasyon ile Temel Bilimler Atölyesi'nde bilim ve eğlence dolu bir yaz geçirmeye hazırlanıyor. Ayrıca ilkokul öncesi çocuklar için de 'Minikler Atölyesi'ni yaz boyu sürdürecek olan Mercan'da hem ebeveynler hem de çocuklar doyasıya eğlenmeye hazırlanıyor.Çocuklar bilimsel veriler ışığında ve çevre biliciyle büyüsün diye her detayı düşünülen Türkiye'nin ilk iklim ve çevre temalı bilim merkezinde, iklim değişikliği, çevre kirliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, küresel ısınma ve biyoçeşitlilik gibi konularda farkındalık eğitimleri veriliyor ve robotik kodlama ile çağı yakalamaları sağlanıyor. Okulda öğrendiklerini Mercan'da görsel ve dokunsal olarak pekiştiren çocuklar, bilimi burada daha çok sevdiklerini söylüyor.

'Bütün atölyelerimiz tematik olarak ilerliyor'

Okulların tatile girmesiyle 'Yaz Okulu' programlarının başladığını duyuran merkezin şefi Duygu Ezici, 'Bu yıl yaz okulumuza tematik bir programla başladık. Çocuklar 2 hafta boyunca haftada 2 gün, toplamda 8 saat hangi konu üzerinde uzmanlık kazanmak istiyorlarsa, o atölyenin kampına katılıyor' dedi.

Merkezde Astronomi ve Uzay Bilimleri, Deniz Bilimleri ve Su Altı Keşfi, İklim, Çevre ve İnovasyon ile Temel Bilimler Atölyesi'nin yer aldığı bilgisini veren Ezici, 'Atölyelerimiz, ilkokul ve ortaokul çocuklarının katılacağı ve toplamda 8 saatlik eğitimin ardından uzmanlaşabileceği düzeyde. Bütün atölyelerimiz tematik olarak ilerliyor' diyerek, yoğun bir programa başladıklarını duyurdu.

Mercan'da Robotik Kodlama Atölyesi'nin de devam ettiğini ifade eden Ezici, 'İlkokul ve ortaokul çocukları için, alanında uzmanlaşabilecekleri ve devamının da olabileceği Robotik Kodlama Atölyemiz de var. Çocukların burada olmasından bizler de mutluluk duyuyoruz' diye konuştu.