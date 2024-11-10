Burhaniye ilçesinde, Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 86. Yılında tüm Türkiye’de olduğu gibi Burhaniye’de de sevgi, minnet ve şükranla anıldı.

Anma günü programı Atatürk Anıtına Çelenklerin sunumu ile başladı. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye ile siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin çelenklerinin Atatürk Anıtı’na koyulmasının ardından saat 09. 05 geçe iki dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı okundu. Atatürk’ün gözlerini yumduğu saat 09. 05’te tüm yurtta olduğu gibi Burhaniye’de de hayat sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalığına durdu. Belediye anons sisteminden tüm ilçe de yayılan siren seslerine, resmi ve sivil araçların siren ve kornaları da eşlik etti. Atatürk’ü Anma programı saat 10.00 da Reha Yurdakul Kültür Merkezinde Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösterim ile devam etti. Reha Yurdakul Kültür Merkezinde saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasıyla başlayan program da günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okul müdürü Özgür Yenigök yaptı. Düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Özgür Güngör ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından verildi. Sinevizyon gösteriminin ardından müzik öğretmeni Dilek Kızık yönetimindeki Ata’nın İzinde Oratoryosu da yoğun ilgi gördü. Kaymakam İlyas Memiş, programda görev alan öğretmen ve öğrencileri kutladı.