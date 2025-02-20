Burhaniye ilçesinde, ilçe yazarlarından Yücel Aras yazmış olduğu "Burhaniye’nin Manevi Mimarları" kitabını Kaymakam İlyas Memiş’e takdim etti. Kitapta, milli mücadelede önemli hizmetlerde bulunan kahramanlar ile manevi şahsiyetler yer alıyor.

Burhaniyeli yazar Yücel Aras, Milli mücadele döneminde önemli hizmetlerde bulunmuş kahramanları ile Muhyiddini Rumi başta olmak üzere ilçenin önde gelen manevi şahsiyetlerinin ve menkıbelerinin anlatıldığı kitabı Kaymakamı İlyas Memiş’e takdim etti. Kaymakam İlyas Memiş, Yücel Aaras’ın yaptığı kıymetli çalışmasından dolayı tebrik ederken, kitabın İlçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Yücel Aras da, Kaymakama kitabın basımındaki katkılarından dolayı teşekkür etti.