Burhaniye Belediyesi, geçtiğimiz günlerde ilçede etkili olan yoğun yağışların ardından merkez mahallelerdeki yağmur suyu hatlarını kontrol etti. Belediye yetkilileri, oluşabilecek sorunların önüne geçmek ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla incelemelerde bulundu.

Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, BASKİ Şefi Yunus Emre Vural, Fen İşleri Müdürü İnanç Erturan ve Temizlik İşleri Müdürü Çağrı Birimenler, saha ekipleriyle birlikte yağmur suyu hatlarını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında tespit edilen sorunların, çözüm planlarına dahil edilerek öncelik sırasına göre planlandı.

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemeler sonucunda, yağışlı havalarda yaşanabilecek muhtemel sorunların önüne geçilmesi ve ilçe genelindeki altyapının daha da güçlendirilmesi için gerekli tedbirler alındı. Burhaniye Belediyesi yetkilileri, çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtti.