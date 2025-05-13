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Burhaniye ilçesinde, Ertuğrul Karcı, gönlünü kaptırdığı Cezayirli Fetiha Ebu Abdullah ile evlendi. İlçeye bağlı Karadere köyünde genç çift için 3 gün düğün yapıldı.

Burhaniye’de ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Karadere köyünde 25 yaşındaki Ertuğrul Karcı, internette tanıştığı Cezayirli Fetiha Ebu Abdullah’a gönlünü kaptırdı. Genç çift, Karadere köyünde düzenlenen 3 günlük düğün ile evlendi. Davetlilere 3 gün boyunca yemek verilirken, davul ve klarnet eşliğinde oyunlar oynandı. Konuklara teşekkür eden baba Saim Karcı, " Gençler internette tanışmış. Dünürlerle tanışıp kızımızı istedik. Geleneklerimize göre 3 gün düğün yaptık. Çocuklarımıza mutluluklar diliyorum. Konaklarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA