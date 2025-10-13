Balıkesir’in Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, şehit ailelerine yönelik vefa ve destek ziyaretlerine devam ediyor. Kaymakam Atilla, 1980 yılında İstanbul’da görev esnasında şehit düşen Şehit Yalçın Karatış’ın eşi Fatma Meral Karatış’ı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Atilla ziyaret sırasında şehit eşi Fatma Meral Karatış’ın hâl ve hatırını sorarak bir süre sohbet etti ve hayır dualarını aldı. Şehit eşine minnet ve şükranlarını sunan Kaymakam Atilla, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu ve kapılarının kendilerine daima açık bulunduğunu ifade etti.

Şehit eşi Fatma Meral Karatış ise Kaymakam Atilla’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.