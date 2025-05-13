Burdur’da jandarmanın trafik denetimlerinde 7 bin 462 araç kontrol edildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 09-11 Mayıs tarihlerinde il genelinde sorumluluk bölgelerindeki yol güzergahlarında, özellikle alkollü araç kullanımı, emniyet kemeri denetimi ve aşırı hız yapan sürücülere yönelik kapsamlı trafik kontrolleri yaptı. Denetimlerde toplam 7 bin 462 araç ve sürücü kontrol edildi. Kural ihlali yapan 240 araç ve sürücüye idari yaptırım uygulanırken, 3 sürücünün ehliyetine geçici el konuldu, 46 araç ise trafikten men edildi.

Jandarma ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına trafik denetimlerinin aralıksız süreceğini belirtti.