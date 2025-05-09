Burdur’da, "Orman Benim" kampanyası kapsamında orman yangınlarına dikkat çekmek için temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde eş zamanlı olarak başlatılan farkındalık etkinliği, Burdur’da Alyazmalım Mesire Alanı çevresinde yapıldı. Etkinliğe Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Mehmet Balcı, Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş ile öğrenciler, gönüllü ve kurum temsilcileri katıldı. Programda, orman yangınlarının yüzde 92’sinin insan kaynaklı olduğuna dikkat çekilerek, yangınların önlenmesinde vatandaş duyarlılığının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Katılımcılar, yürüyüş güzergâhı boyunca yangın riski taşıyan cam kırıkları, kuru dallar ve atıkları toplayarak alanda temizlik yaptı. Etkinlik, Şehit Orman Mühendisi Osman Çolpak Eğitim Merkezi’nde sona erdi.

Vali Bilgihan, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, ormanların ortak miras olduğunu belirterek, vatandaşların çevreye duyarlı davranmaları gerektiğini söyledi. Bilgihan, "Ormanlarımızı korumak hepimizin görevi. Duyarlılığımızı artıracağız ve bir tehlike gördüğümüzde mutlaka 112’ye ihbarda bulunacağız" ifadelerini kullandı.