Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, mart ayında toplam 68 suçlunun tutuklandığını açıkladı.

Mart ayı Genel Güvenlik Toplantısı, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında gerçekleştirildi. Mart ayında suçla mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini belirten Vali Bilgihan mart ayında suçla mücadele çerçevesinde toplamda 68 zanlının tutuklandığını açıkladı.

Burdur’da 10 bin 232 yasal kalış hakkı bulunan yabancı şahıs var

İl genelinde 7 bin 731 geçici koruma altında Suriye vatandaşı, bin 519 ikamet izni bulunan yabancı şahıs ve 982 uluslararası koruma altında yabancı şahıs olmak üzere toplam 10 bin 232 yasal kalış hakkı bulunan yabancı şahsın bulunduğunu açıklayana Vali Bilgihan, düzensiz göç ile mücadele kapsamında 226 yabancı şahsa yönelik kimlik denetimi gerçekleştirildiğini, düzensiz göçmen statüsünde olduğu tespit edilen 45 yabancı şahıs hakkında ise gerekli işlem tesis edildiğini açıkladı.

Uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi tutuklandı

Burdur’da şubat ayında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 7, kullanmak ve diğer suçlardan 27 olmak üzere toplam 34 olayın meydana geldiğini açıklayan Vali Baydar Bilgihan, meydana gelen olaylarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 11’inin tutuklandığını, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını belirtti. Vali Baydar Bilgihan, ayrıca operasyonlarda 266,39 gram skunk, 84,65 gram sentetik kannabinoid, 3,37 gram esrar, 57,47 gram metamfetamin, 53 adet sentetik ecza, 14,40 gram kokain, 30 adet extacy ele geçirildiğini ifade etti.

Mart ayında 239 asayiş olayı meydana geldi

Mart ayında kişilere karşı meydana gelen 239 olayda 2024 Mart ayına göre cinsel saldırı suçlarında yüzde 83, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarında yüzde 67, tehdit suçlarında ise yüzde 4 azalma sağlandığını söyleyen Vali Tülay Baydar Bilgihan, mal varlığına karşı ise 25 olayın meydana geldiğini, 2024 yılı Mart ayına oranla bu olaylarda yüzde 32 azalma sağlandığını açıkladı.

Toplantıda ayrıca Mart ayında ifadeye yönelik aranan 111 şahsın yakalanarak haklarında işlem yapıldığı, hapis cezasına yönelik aranan 42 şahsın ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı, 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 şahsın da sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi. Mart ayında ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda 4 tabanca ve 17 av tüfeği olmak üzere toplam 21 silah ele geçirildiği, ele geçirilen silahlar ile alakalı olarak 13 şüpheli hakkında işlem yapıldığı vurgulandı.

Yasa dışı faaliyet gösteren 16 sosyal medya hesabı tespit edildi

Toplantıda siber suçlara yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Vali Tülay Baydar Bilgihan mart ayı içerisinde gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerinde terör suçları kapsamında 6, siber suçlar kapsamında 8, diğer suçlar kapsamında 2 olmak üzere toplam 16 hesabın yasa dışı faaliyet gösterdiği tespit edilerek işlem başlatıldığını ifade etti.

Mart ayında geçen yıla göre yüzde 46 daha fazla araç sorgulandı

Mart ayında yapılan trafik denetimlerinde toplamda 108 bin 693 araç ve sürücüsünün sorgulandığını açıklayan Vali Bilgihan 2024 yılı mart ayına oranla sorgulanan araç sayısında yüzde 46 artış olduğunu ifade etti. Yapılan denetimlerde ise trafik yönünden kusurlu bulunan 6 bin 890 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığı vurgulandı. Ticari taksilere yönelik yapılan denetimlerde ise sorgulanan 424 taksiden trafik yönünden kusurlu bulunan 22 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığı, okul servis araçlarına yönelik yapılan 324 denetimde trafik yönünden kusurlu bulunan 20 araca ve sürücüsüne idari para cezası uygulandığı açıklandı. Mart ayında Burdur’da meydana gelen kazalarda ise 1 vatandaş hayatını kaybetti.